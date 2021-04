Tome da agenda desta quinta-feira, dia 22 de Abril

09:30 e 11:30 - Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

Os deputados da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúnem-se, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 9:30, para uma audição com o Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, sobre o requerimento da autoria do PS, intitulado ‘Prestação de esclarecimentos sobre o número de casos de infeção pelo SARS-COV2 na Região Autónoma da Madeira’. A mesma comissão volta a reunir-se pelas 11:30.

10:30 - USAM apresenta comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio

A USAM - União dos Sindicatos da Madeira vai distribuir um documento informativo sobre o programa do 1.º de Maio, aos trabalhadores e à população em Geral, por várias ruas do Funchal. Por volta das 10:15, os sindicalistas estarão junto à Assembleia Regional, onde prestarão declarações à Comunicação Social pelas 10:30.

10.30 - PSD visita Centro de Vacinação do concelho de Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, pelas 10h30, uma visita ao Centro de Vacinação do concelho de Santa Cruz, (instalado no antigo Madeira Cash do Porto Novo).

11:00 - Reunião da Câmara de Santa Cruz

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realizar-se-á, pelas 11 horas, através de videoconferência – via Skype.

12.00 - Ireneu Barreto recebe Reitor da UMa

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 12 horas, Palácio de São Lourenço, o recém-empossado Reitor da Universidade da Madeira, Professor Doutor José Sílvio Moreira Fernandes.

13:00 - Reunião Semanal da CMF

A reunião de câmara semanal no Funchal desta quinta-feira irá decorrer por videoconferência, uma vez que o presidente Miguel Silva Gouveia se encontra em isolamento profiláctico, na sequência de um contacto com uma pessoa que testou positivo à COVID-19.

15:00 – Rui Barreto abre webinar

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside à sessão de abertura do webinar promovido pelo Banco Português de Fomento, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, sobre ‘Soluções de Capitalização para apoiar as empresas da Madeira’. O evento realiza-se da plataforma zoom.

16:00 - Conferência de imprensa TáxisRam

A direcção da Associação TáxisRam irá realizar, pelas 16 horas, uma conferência de imprensa junto à Câmara Municipal do Funchal.

Cultura

11:00 – Concerto Quinteto de Metais MadBrass5

O Quinteto de Metais ‘MadBrass5’, da Orquestra Clássica da Madeira, actua, pelas 11 horas, na Fábrica Bordal, na Rua Fernão Ornelas, no Funchal, dando seguimento ao ciclo musical que alia a música aos Bordados e ao Vinho Madeira, durante o mês de Abril.

DESPORTO

15:00 – Tondela vs. Nacional

O Nacional, 18.º e último classificado, com 21 pontos, desloca-se ao Estádio João Cardoso, em Tondela, onde defrontará o Tondela, 10.º com 31 pontos, em partida relativa à 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira da AF do Porto.

25 anos da AD S. Roque do Faial

A Associação Desportiva de São Roque do Faial completa 25 anos de existência a 22 de Abril. Dada a situação pandémica actual, o clube resolveu celebrar as ‘bodas de prata’ no fim do Verão, nomeadamente em Setembro.

FÉ E RELIGIÃO

19h30 -Ciclo de conferências 500 Anos do Voto a São Tiago Menor

Esta quinta-feira, inicia-se o ciclo de conferências integradas nas comemorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago Menor. A primeira conferência, devido ao confinamento, será realizada em directo através do Facebook da Diocese do Funchal e será proferida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com o tema: ‘O contexto da pandemia e o Voto a São Tiago. A relação entre a ciência e a fé’.