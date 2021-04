Direcção Regional da Juventude apresenta novos programas para jovens no Porto Santo

O director regional da Juventude, João Rodrigues esteve esta manhã no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, para apresentar diversos programas direcionados para os jovens, entre os quais o programa 'Colombo' que é específico para a Ilha Dourada.

Este programa, explicou João Rodrigues, destina-se aos "jovens dos 16 aos 30 anos" [que não se encontrem a exercer qualquer actividade profissional remunerada] e "permiti-lhes ter um estágio profissional com duração de um mês, numa entidade à sua escolham aqui na ilha”.

“Nós já temos 32 candidaturas aprovadas até agora num total de 50, adiantou o governante, que espera "atingir o máximo" [de candidaturas] à semelhança do ano passado”.

Saiba mais sobre o programa 'Colombo' aqui:

De destacar ainda, entre os vários programas apresentados, o '[email protected]', que irá decorrer de Setembro a Novembro deste ano. O prazo de candidatura ocorre "agora no mês de Maio”, revelou João Rodrigues.

O programa '[email protected]' é direccionado para jovens que já têm uma licenciatura e que pretendam realizar um estágio com duração de três meses, com direito a uma bolsa no valor de 500 euros por mês.

Mais informações sobre o '[email protected]' aqui:

Na ocasião, o director regional da Juventude sublinhou que "estes programas são, no fundo, oportunidades para que os jovens possam desenvolver projectos, iniciativas e voluntariado e que tenham um significado para eles”.