Augusta Aguiar aponta três programas que apoiam emprego em áreas sustentáveis

A secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, afirmou, esta manhã, no webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica", que o Governo Regional está empenhado na promoção do emprego em actividades ambientalmente sustentáveis, avançando três exemplos de programas com apoios majorados para projectos de economia verde, a economia azul e a economia circular.

Assim, o Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIIE) é uma medida de estímulo ao empreendedorismo de desempregados, que potencia a criação do próprio negócio e de novos postos de trabalho, com majoração de 10% nos apoios para projetos comprovadamente inseridos na economia azul, verde e circular. O Programa “Qualificar + para Empregar” apoia as empresas na formação e (re)qualificação de desempregados para as profissões, no geral, e para as profissões no âmbito da economia azul e verde, em particular, com majoração de 10% nas candidaturas apresentadas nestas áreas específicas. Em terceiro lugar, a alteração do Programa de Incentivos à Contratação (PIC), que apoia as empresas que contribuam para a criação líquida de postos de trabalho, com majoração de 10% para postos de trabalho no âmbito da economia azul, verde e circular.

Segundo Augusta Aguiar, “as condições climáticas e geográficas das nove regiões ultraperiféricas da Europa são diferentes do panorama do resto do continente europeu, realidade essa que implica, não apenas constrangimentos, como também oportunidades para as suas economias e desenvolvimento”. No caso da Madeira, “será dado especial destaque ao megacluster do mar e à sua importância para o desenvolvimento de uma economia azul”.

O webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica" decorre na Gare Marítima da Pontinha e pode ser seguido no site do Diário e do Instituto de Emprego da Madeira.