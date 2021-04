Na data em que se assinala o Dia Mundial das Artes, o Grupo Parlamentar do PSD visitou os trabalhos de restauro das obras de arte da Sé do Funchal. Um investimento, cofinanciada pelo FEDER, que custará cerca de 1.3 milhões de euros.

Na ocasião, o deputado Adolfo Brazão destacou a aposta do Governo Regional nas artes, "com excelentes resultados".

"A obra deste Governo Regional, no campo das artes, tem sido imensa”, disse, apontando como exemplo os trabalhos já realizados no Convento de Santa Clara e na Igreja de Machico. Além do restauro que será efectuado na Capela de São Paulo e a criação de mais espaços para exposições, concertos ou outras manifestações artísticas na Quinta Magnólia.

A par deste trabalho, Adolfo Brazão sublinhou que "tem sido grande o esforço do Governo Regional no apoio a todos os agentes culturais", quer "através de linhas de financiamento, de encomendas de serviços artísticos e de aquisição de obras em várias áreas".

“Esta foi a forma encontrada para que os artistas possam continuar produzindo e tendo alguma fonte de rendimento, numa altura em que a crise a todos atinge”, sustentou.

Neste contexto, o deputado social-democrata vê com alguma admiração que, "no meio dos contestatários que se concentraram há alguns dias naquela zona, se encontrassem pessoas que usufruíram desses apoios e vêm agora reivindicar mais, como se nunca tivesse recebido qualquer apoio".

Profissionais da Cultura e das Artes sentem-se “desprezados, banidos e ignorados pelo Governo Regional” Promotores da Vigília pela Cultura e Artes acusam Governo e órgão de poder de discriminação, veja o vídeo 11 Abril 2021 - 11:22

“É certo que as manifestações artísticas ainda estão muito condicionadas, mas, como todas as outras medidas de contenção da pandemia, poderão começar a abrir em breve, desde que a situação se mantenha no expectável”, afirmou.

E porque hoje se celebram as artes, o deputado aproveitou ainda para relembrar que, durante o dia, os madeirenses poderão visitar gratuitamente os museus sob a tutela do Governo Regional.