Já há equipas iniciais para o Tondela-Nacional

Já são conhecidos as equipas iniciais para o ‘duelo’ entre Tondela e Nacional a contar para a 28.ª jornada da LIGA NOS.

A formação alvinegra, que precisa urgentemente de somar pontos de forma a poder continuar a sonhar com a manutenção no escalão máximo do futebol português, apresenta-se com duas novidades no ‘onze’, em relação ao último encontro com o FC Porto onde perderam por 1-0.

No sector ofensivo o técnico Manuel Machado faz entrar Gorré para o lugar do lesionado Marco Matias e ainda Pedro Mendes para o lugar de Brayan Riascos.

Eis o onze alvinegro: António Filipe, Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia, Lucas Kal, Azouni, Alhassan, Éber Bessa, João Camacho, Gorré e Pedro Mendes.

Já o Tondela irá apresentar-se com: Trigueira, Bebeto, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Jhon Murillo, Pedro Augusto, Jaume, Olabe, Rafael Barbosa e Mario Gozalez.

O árbitro da partida será Manuel Oliveira, do Porto, que conta com Tiago Leandro e Tiago Mota como árbitros auxiliares.

À entrada para este encontro o Tondela ocupa o 10.º classificado da I Liga, com 31 pontos, enquanto os insulares ocupam o 18.ª e último lugar com 21 pontos.