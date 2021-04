Manuel Oliveira dirige o Tondela-Nacional desta quinta-feira

O árbitro Manuel Oliveira foi o nomeado pelo Concelho de Arbitragem da Federação Portuguesa de futebol para dirigir o encontro entre Tondela e Nacional, a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS.

Numa partida que está agendada para quinta-feira, às 15 horas no Estádio João Cardoso, o juiz do Porto, terá como auxiliares Tiago Leandro e Tiago Mota, enquanto Iancu Vasilica será o quarto árbitro.

Quanto ao video-arbitro, Fábio Melo e Sérgio Jesus estarão na Cidade do Futebol.

Manuel Oliveira irá apitar os alvinegros pela segunda vez está época, a contar para a I Liga, depois do jogo no Estádio do Dragão com o FC Porto, onde os insulares perderam por 2-0.

De referir que a FPF já tinha divulgado, na passada segunda-feira as equipas de arbitragem para os encontros de terça e quarta-feira, pelo que ontem ficaram conhecidas as restantes equipas que estarão nos jogos de quinta-feira, para além do Tondela-Nacional.

Eis as restantes equipas de arbitragens para os jogos desta quinta-feira:

Gil Vicente - Famalicão

Árbitro: António Nobre (Leiria)

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Portimonense - Benfica

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto)

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Bento

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

FC Porto-Vitória Guimarães

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa)

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva