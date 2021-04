Já há equipas iniciais para o Marítimo-Rio Ave

Já são conhecidos os onzes iniciais de Marítimo e Rio Ave, que daqui a pouco, pelas 17 horas entram em campo, no Estádio do Marítimo para cumprir mais um jogo referente à 28.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

O técnico do Marítimo, Julio Velázquez procedeu a quatro alterações no onze para esta tarde, em relação ao último encontro, onde os insulares perderam no Restelo diante do Belenenses SAD, por 2-0.

Assim sendo de destacar o regresso de Zainadine e Leo Andrade no centro da defesa assim como a troca de Fábio China por Marcelo Hermes. Já no meio campo a novidade é o francês Rafik Guitane em detrimento de Jean Irmer.

A formação verde-rubra irá alinhar com Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Leo Andrade, Fabio China, Edgar Costa, René Santos, Pedro Pelágio, Rafik Guitane, Joel Tagueu e Alipour.

Quanto ao Rio Ave irá apresentar-se com: Kieszek, Ivo Pinto, Aderllan Santos, Borevkovic, Fábio Coentrão, Francisco Geraldes, Tarantini, Pelé, Guga, Carlos Mané e Ronan David.

Quanto à equipa de arbitragem será liderada por Hélder Malheiro, de Lisboa, e pelos auxiliares Rui Cidade e Gonçalo Freire.

À entrada para esta jornada dos insulares estão no penúltimo lugar da classificação (17.ª posto) com 24 pontos, enquanto os vilacondenses são 13.º classificados com 29 pontos.