Conheça as equipas iniciais do Marítimo-Farense

Falta pouco menos de 25 minutos para o início do encontro Marítimo-Farense a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

No Estádio do Marítimo os verde-rubros recebem os algarvios numa partida quase toda ela decisiva, para os madeirenses, no que concerne à luta pela tão desejada manutenção no escalão máximo do futebol português.

Para esta partida e com algumas baixas devido a lesão e castigo, o técnico espanhol Julio Velázquez escolheu o seguinte onze: Amir, Zainadine, René Santos, Leo Andrade, Jorge Correa, Edgar Costa, Bambock, Hermes, Ruben Macedo, Joel Tagueu e Alipour.

Já o Farense, orientado por Jorge costa irão alinhar com: Beto, Tomás Tavares, César, Eduardo Mancha, Abner, Lucca, Amine, Madi Queta, Ryan Gauld, Bilel e Pedro Henrique.

O árbitro do encontro é Manuel Mota de Braga.