Associação Desportiva de S. Roque do Faial adia celebrações de 25 anos para Setembro

A Associação Desportiva de São Roque do Faial, fundada em 1996, comemora amanhã, dia 22 de Abril, o seu 25.º aniversário.

Não obstante, dada a situação pandémica actual, o clube resolveu adiar a celebração das 'bodas de prata' para o fim do Verão, nomedamente para Setembro, anunciou o coordenador e director Desportivo da AD São Roque do Faial, Márcio Oliveira, em nota de imprensa.

O clube é uma das principais equipas desportivas do concelho de Santana e já teve quatro modalidades federadas: Ténis de Mesa, Bilhar, Futevólei e Futsal, tendo representado a Madeira na Taça de Portugal em Bilhar, em2004/2005.

Devido a dificuldades económicas, actualmente a AD São Roque do Faial tem como única modalidade federada o Futsal e, noutro âmbito, o lazer e recreação destinado à população em geral.

A AD São Roque do Faial tem também, neste momento, a única equipa senior do Concelho de Santana.

No que ao Futsal concerne, destaca-se ainda por ter sido um dos oito clubes fundadores do Futsal na Madeira, no âmbito da Associação de Futebol da Madeira, em 2002/2003.

Foi este clube o 1º Campeão de Futsal Federado da Madeira, voltando a sagrar-se Campeão Regional em 2012/2013, época em que alcançou a “dobradinha”, vencendo, também, a Taça da Madeira.

Desde a época 2019/2020 que compete no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal Senior, Taça de Portugal, Taça e Supertaça da Madeira, sendo o vencedor e detentor da última Supertaça da Madeira, em 2019/2020.

Saliente-se, ainda, que, desde a época desportiva 2012/13, a AD São Roque do Faial tem equipas de Formação de Futsal. Desde Benjamins, a Infantis, a Juniores, escalão em que compete, no Campeonato Divisão Honra Regional e Taça da Madeira, desde a época desportiva 2019/2020.