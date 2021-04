'Brigada ADM' assinala 52.º aniversário da Associação Desportiva de Machico

A Associação Desportiva de Machico comemora hoje, dia 14 de Abril, o seu 52.º aniversário. A ‘Brigada ADM’ não deixou 'passar em branco' a data e lançou um vídeo para celebrar a "paixão tricolor".

Nas suas redes sociais, a claque do clube deixou ainda uma mensagem de parabéns à Associação pelos seus 52 anos de existência:

Após um ano na expectativa pela retoma da normalidade das nossas vidas, pelo regresso da bola a rolar, das bandeiras a esvoaçar e das nossas vozes a ecoar, a paixão tricolor continua a crescer. A Brigada ADM quer aqui parabenizar a ADM pelos seus cinquenta e dois anos de existência, e atribuir votos de louvor a todos os que a representam, para que continuem cada vez mais a elevar as cores da nossa terra. Parabéns ADM, juntos somos mais fortes

A Associação Desportiva de Machico

Fundada a 14 de Abril de 1969 (por fusão do Sporting e o Belenenses de Machico acabaram por realizar a fusão), a Associação Desportiva de Machico (A.D. Machico) assume-se como a maior instituição desportiva do concelho de Machico.

Actualmente presidida por Raúl Miranda, apresenta cinco modalidades (futebol, voleibol, karaté, natação e Boccia), num total superior a meio milhar de atletas federados.

O futebol continua a ser a modalidade com maior relevância no clube, com os seus escalões de formação a partir dos 5 anos e até aos 18 anos de idade, onde abrange jogadores que não têm qualquer competição até aos juniores, e ainda apresenta uma equipa sénior que disputa a principal divisão do campeonato Regional, estando o voleibol a reconquistar o seu lugar após a conquista do Campeonato Regional de Minis 2019.

Por forma a integrar todos os jovens com idades compreendidas entre os 5 e 12 anos, a ADM criou, em 2006, 'A Escolinha de Futebol meuXico'. O projecto visa "proporcionar a todos os jovens atletas um desenvolvimento desportivo e social através da rentabilização e aperfeiçoamento de todas as suas capacidades físicas, tático-técnicas e psicológicas".

O clube presentemente apresenta instalações próprias, como o Estádio de Machico (campo de relva natural), sendo complementado pelo Campo Municipal Tristão Vaz, relva sintética.