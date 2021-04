Região pode criar 4 mil empregos na redução de resíduos

O director regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Ara Gouveia, explicou, esta manhã, no webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica", que a agenda de economia circular da Madeira prevê a criação de 4 mil empregos só para a redução de consumo de materiais na economia e redução dos resíduos nos processos produtivos.

Que tipo de empregos serão criados? Ara Gouveia descreveu que a área das energias renováveis vai precisar de engenheiros electrotécnicos, electricistas, operários de construção civil especializados, alguns biólogos, metalomecânicos, técnicos de manutenção na construção e especialistas em isolamentos). A mobilidade eléctrica vai permitir o recrutamento de engenheiros electrotécnicos, especialistas em hardware/software e tecnologias de baterias. Serão necessários biólogos e operadores de máquinas no domínio das florestas e ecossistemas. Transversalmente serão necessários engenheiros do ambiente para consultoria de serviços para a banca, economistas especializados na economia sustentável, profissionais de marketing, comerciais, juristas, engenheiros informáticos especializados em ‘big data’, inteligência artificial e eficiência de produção. Por fim, a Madeira vai precisar de especialistas em materiais naturais e arquitectura orgânica.

O webinar "(Novos) Empregos e a Transição Ecológica" decorre na Gare Marítima da Pontinha e pode ser seguido no site do Diário e do Instituto de Emprego da Madeira.