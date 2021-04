Suspeita de fuga de gás na escola Horácio Bento de Gouveia

Há suspeita de uma fuga de gás na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal. O alerta foi dado há poucos minutos, na sequência de um intenso cheiro a gás que se fazia sentir em alguns espaços interiores daquele estabelecimento de ensino.

As informações ainda são escassas, mas o DIÁRIO confirmou que pelo menos três viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, entre a quais uma ambulância, estão a caminho do local.

Várias dezenas de alunos e os professores tiveram de abandonar as salas de aula e encontram-se, neste momento, no espaço exterior a aguardar que novas medidas sejam tomadas.

Recorde-se que este estabelecimento de ensino é frequentado por centenas de estudantes e fica mesmo junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O DIÁRIO vai continuar a acompanhar a situação ao longo desta manhã informativa.