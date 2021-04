Fuga de gás na escola 'Horácio Bento' resolvida

A suspeita de fuga de gás na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia não passou disso mesmo, uma suspeita.

Os elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal que se deslocaram ao local fizeram uma vistoria à zona da cozinha, único local da escola onde é utilizado gás, e não detectaram qualquer anomalia após a devida medição dos níveis.

O alerta foi dado após um funcionário ter detectado um cheiro anómalo, que identificou como sendo gás. Por precaução, como mandam as directrizes de segurança, toda a escola foi evacuada.

Esta situação, que não teve contornos de maior, permitiu, de acordo com Diogo Neves, da secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), comprovar a importância das acções desenvolvidas no âmbito da Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos nas escolas da Região.

Tanto alunos, como professores, cumpriram com as regras preconizadas em situações desta natureza e mantiveram a calma. "Todos sabiam o que tinham de fazer", referiu o coordenador do projecto.

Neste momento a situação está normalizada e os alunos já se encontram nas salas de aula.