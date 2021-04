Parlamento madeirense assinala 47 anos do 25 de Abril com concerto e sessão comemorativa

O ciclo de concertos 'Parlamento Musical' está de regresso para assinalar os 47 anos do 25 de Abril e, ao mesmo tempo, "homenagear os músicos e a música portuguesa, que se encontram condicionados pela pandemia", anunciou hoje a comunicação da Assembleia.

O espetáculo, que será transmitido no dia 24 de abril pela RTP Madeira, às 21h50, é gravado amanhã (dia 17 de Abril) e vai recordar os temas que marcaram 'a Revolução'.

'Miguel Pires Canta Abril' junta no mesmo palco sete músicos madeirenses. António Barbosa, Fernando Almeida e Miguel Pires dão voz a 14 temas bem conhecidos do grande público e são acompanhados pelo baterista Lino Ornelas, pelo contrabaixo de Ricardo Dias, a guitarra de Rodolfo Cró e ainda por Carlos Vieira, na percussão e coros.

Este é o quinto espetáculo do ciclo de concertos ‘Parlamento Musical’ que, na conjuntura de distanciamento social, permite que os cidadãos possam continuar a apreciar a música no recato dos seus lares.

No domingo, 25 de Abril, a Assembleia Legislativa da Madeira volta a assinalar a data com uma sessão comemorativa, agendada para as 10 horas, com as intervenções de todos os partidos e do presidente do parlamento madeirense.