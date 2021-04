Há 25 anos, era notícia a criação de três novas cidades na Madeira

Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos. Estas eram as vilas que o PSD queria ver elevadas a cidade há 25 anos, como relatava a edição do DIÁRIO de 21 de Abril de 1996.

A notícia era avançada ao DIÁRIO pelo então vice-presidente do PSD-Madeira, João Cunha e Silva, que, em entrevista, anunciava que o seu partido iria apresentar na Assembleia Legislativa três.projectos de elevação a cidades de Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos.

Na sua entrevista ao DIÁRIO, o vice laranja observava, contudo, que não se trata de uma iniciativa demagógica. "Vamos apresentar os três projectos que queremos ver aprovados ainda nesta legislatura. No entanto, não queremos criar falsas expectativas, porque isto não é um processo fácil e a entrada em vigor dos projectos estará condicionada aos requisitos da lei", explica-se. O facto é que as vilas de Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos poderão ser cidades dentro de um ano. Os parlamentares do PSD têm a garantia do Governo de que tudo será feito no sentido das três elevações, o mais depressa possível. "O que é preciso é que as câmaras ajudem e, como se sabe, a de Machico é um caso difícil." A ir por diante, a ideia resultará numa das reformas administrativas mais importantes da História da Madeira", escrevia o DIÁRIO.

O processo acabou por ser rápido e, em Agosto desse ano, as três vilas seriam elevadas a cidade.

Na edição de há 25 anos, o DIÁRIO noticiava também que a Segurança Social, na Madeira, vai dispor de uma verba global de 33 milhões de contos. Essa garantia foi dada pelo então secretário regional Rui Adriano depois de se ter encontrado, em Lisboa, com o secretário de Estado da tutela.

Numa edição em que era dado destaque à edição da Revista então publicada pelo DIÁRIO aos domingos, noticiava-se mais uma edição da cerimónia do Muro da Esperança, integrada na Festa da Flor, e era feito um retrato de Câmara de Lobos como o concelho da Região com a taxa de natalidade mais elevada.

A notícia de que o canal 1 da RTP chegaria à Madeira no Verão desse ano e que o Governo Regional já havia assinado protocolo com a EXPO'98 também foram chamadas à primeira página, assim como as farpas lançadas pelo então líder do CDS-Madeira, Ricardo Vieira, a um deputado do PP de Canárias e uma entrevista ao então Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl.

