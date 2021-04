Dia sem casos de covid-19 nas escolas

Esta quinta-feira a secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) não reportou qualquer novo caso de covid-19 nas escolas da Região. De acordo com a informação divulgada esta tarde pela SRE, houve apenas contactos de alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, que levaram ao isolamento profilático preventivo de vários alunos e docentes, todos pertencentes a estabelecimentos de ensino da freguesia do Caniçal, no concelho de Machico.

Na escola primária, Escola Básica do 1. Ciclo/PE do Caniçal, uma criança do pré-escolar e um aluno do primeiro ciclo estiveram em contacto com casos de covid-19 já diagnosticados, pelo que uma sala (21 crianças) e uma turma (19 alunos), duas educadoras, um docente e um auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Já na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos daquela localidade, uma situação semelhante levou à quarentena de uma turma (18 alunos), que passa, assim, a ter aulas à distância.

Por agora, ainda não são conhecidos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados hoje aos alunos do 3.º ciclo e secundário das escolas da Calheta e da Ribeira Brava.