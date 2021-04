A Direcção-Geral da Saúde atribuiu, no seu relatório diário, 28 novos casos à Madeira.

Portugal regista esta quarta-feira mais três mortes e 663 novos casos de infecção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de terça-feira.

O Rt situa-se agora em 1,01 no total do território nacional.