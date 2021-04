PAN questiona Governo Regional da Madeira sobre caça ao pombo-torcaz

O Grupo Parlamentar do PAN – Pessoas – Animais – Natureza questionou o Governo Regional da Madeira relativamente às licenças emitidas para a caça da espécie pombo-torcaz (Columba palumbus), como de excepção para salvar culturas agrícolas.

O partido recorda que, apesar de actualmente o pombo-torcaz gozar de "uma grande impopularidade junto das populações rurais", fruto "dos estragos que causa nos campos agrícolas" (que resulta, não raras vezes, no seu envenenamento e abate ilegal”), trata-se de "uma espécie endémica da Madeira, estando em termos legais listada no Anexo I da Diretiva Aves e no Anexo III da Convenção de Berna".

Neste contexto, e apesar da conservação da espécie ser considerada actualmente estável e com um estatuto de conservação favorável, graças ao investimento feito nos últimos anos para evitar o seu declínio, o PAN considera "incompreensível e inaceitável" que sejam concedidas licenças especiais para permitir o abate desta espécie por caçadores, quando existem, a seu ver, "outras soluções alternativas" para evitar e minimizar os estragos em produção agrícola.