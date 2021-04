Reembolsos já chegaram a 876 contribuintes da Madeira

Até ao dia 12 de Abril a Autoridade Tributária (AT) procedeu ao reembolso de 858 mil euros a 876 contribuintes com residência fiscal na Região, no âmbito da campanha do IRS de 2020, o que dá uma média de 979 euros por sujeito passivo. Até segunda-feira passada 19.011 entregaram a declaração através da Internet, segundo apurou o DIÁRIO.

Foram, entretanto emitidas 56 notas de cobrança no valor de 18.654,58 euros. 191 declarações foram consideradas nulas, isto é não há lugar a cobrança nem a reembolso.

Os contribuintes madeirenses optaram por entregar a declaração de forma automática. De acordo com as informações oficiais existem cerca de 120 mil contribuintes com residência fiscal na Madeira.

Contrariamente ao que acontece a nível nacional, onde os Serviços de Finanças apenas estão a fazer atendimento por marcação, a Região mantém o atendimento presencial, telefónico e online, pelo que não são esperados grandes constrangimentos ao longo da campanha do IRS na Madeira.

A Região compromete-se a pagar os reembolsos com a maior brevidade possível. O vice-presidente do Governo Regional, garante que “será feito um grande esforço para que, naquilo que depender de nós, os reembolsos possam ser processados ainda mais cedo este ano do que foram em 2020, por forma a ajudar muitas famílias que enfrentam perdas de rendimentos devido à pandemia”.

O responsável sublinha ainda que “em prejuízo da tesouraria pública, a Madeira foi a única região do país a determinar, em 2020, a diminuição de impostos, pelo que os contribuintes da Madeira e do Porto Santo serão compensados com uma maior devolução de IRS”.

A entrega das declarações prossegue até 30 de Junho. Os reembolsos e os pagamentos são feitos até 31 de Agosto.