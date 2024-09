Marítimo celebra o seu 114.º aniversário

O Club Sport Marítimo comemora o seu 114.º aniversário, esta sexta-feira, e tem programado várias actividades para celebrar o dia da sua fundação.

Apesar do clima de festa, o emblema verde-rubro volta a festejar o seu aniversário, pelo segundo ano consecutivo, com a sua equipa principal de futebol a competir na II Liga, depois de 38 anos seguidos no mais alto patamar do futebol nacional.

Quanto às celebrações, o dia irá começar com o habitual hastear das bandeiras na sede do Clube, pelas 9h15, no Almirante Reis, onde se segue a colocação da coroa de flores na estátua do jogador do Marítimo.

Mais tarde, a partir das 10 horas, as comemorações prolongam-se para Santo António onde haverá o hastear das bandeiras no Complexo do Marítimo, a inauguração da placa em homenagem à primeira qualificação europeia da equipa de andebol e a Eucaristia (10h30) na Capela do Marítimo, culminando com o cântico de parabéns ao emblema maritimista.

Integrado nas comemorações do aniversário, algumas escolas da Região visitaram, na manhã desta quinta-feira, os recantos do Museu e Estádio do Marítimo, entre eles o Arquivo Adelino Rodrigues.

Ao adquirir a edição impressa do seu DIÁRIO receberá também um boletim especial alusivo ao aniversário do clube.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Detidos da Operação 'Ab Initio' no Tribunal do Funchal para ouvir medidas de coacção

- 9h45 - Grupo parlamentar do PS promove uma conferência de imprensa junto à Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia

- 10h00 às 13h00 - 114.º Aniversário do Club Sport Marítimo, no Complexo Desportivo do Marítimo

- 11h00 - CHEGA-Madeira realiza conferência imprensa na Sala de conferências da Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se ao concelho de Santana, onde visita a agora concluída obra de Ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo

- 12h00 - CMF promove a abertura de novos pontos de carregamento de eléctricos, com Cristina Pedra, na Rua Nova da Quinta Deão;

- 14h30 - JPP dá conferência na Assembleia da Legislativa da Madeira;

- 16h00 - Green Market com edição especial Cerveja e Sidra Artesanal, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos

- 18h00 - Lançamento de revista TRANSLOCAL, no Museu Henrique e Francisco Franco;

- 18h00 - Início da Etapa 6 do Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos;

- 19h00 - José Manuel Rodrigues presente na inauguração do Centro de Arte Moderna Gulbenkian, em Lisboa;

- 20h00 - Jantar final de campanha da LISTA C, lista encabeçada por Magna Costa, candidata à liderança da Direcção Regional do Partido CHEGA-Madeirada, no Restaurante 'A Parreira';

- 20h15 - Nacional - Sp. Braga, para I Liga, no Estádio da Madeira;

- 21h00 - Noites Musicais Machico 24 com Machetinho AGC Flores de Maio, no Forte de Nossa Senhora do Amparo;

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Desporto Universitário;

- Este é o ducentésimo sexagésimo quarto dia do ano. Faltam 102 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1276 - O português Pedro Julião, ou Pedro Hispano, é entronizado Papa João XXI, em Viterbo, na Catedral de São Lourenço.

1519 - O navegador português Fernão de Magalhães parte de Espanha, na primeira viagem de circum-navegação.

1910 - Fundação do Club Sport Marítimo, no Funchal, Madeira.

1946 - Começa a primeira edição do Festival de Cinema de Cannes, em França.

1963 - O Presidente norte-americano, John Kennedy propõe, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a realização de uma expedição conjunta da URSS e dos EUA à Lua.

1967 - É lançado à água o paquete britânico Queen Elizabeth II.

1977 - O Vietname é admitido nas Nações Unidas.

1979 - Em Portugal, as mulheres passam a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho e no emprego.

1992 - Os franceses aprovam o Tratado de Maastricht com 50,82 por cento dos votos.

1994 - A escritora Sophia de Mello Breyner Andresen ganha o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores.

2002 - A Polícia Judiciária prende em Lisboa o indiano Abu Salem, acusado pelas autoridades indianas de envolvimento no ataque bombista que, em 1993, causou a morte de 257 pessoas, na Índia.

2007 - As ilhas do Corvo e da Graciosa, nos Açores, são classificadas Reservas da Biosfera pela UNESCO, na sequência da candidatura apresentada pelo Governo Regional.

2017 - O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, torna-se no primeiro português a ocupar um cargo na estrutura da FIFA, ao ser nomeado pela UEFA para a comissão executiva daquele organismo de futebol.

2018 - Fátima Carneiro, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretora do serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar São João, é eleita a patologista mais influente do mundo, pela revista científica "The Pathologist" que, ao longo de dois meses, inquiriu patologistas de todo o mundo sobre quem consideravam merecedor do título.

2019 - O Ministério da Saúde conclui a passagem do horário normal de trabalho das 40 para as 35 horas semanais para todas as classes profissionais do Serviço Nacional de Saúde

2020 - O piloto Filipe Albuquerque (United Autosports) vence as 24 Horas de Le Mans em automobilismo, na categoria LMP2, a segunda mais importante, e sagra-se campeão mundial de resistência.

2022 - Morre, com 77 anos, Manuela Gonçalves, criadora de moda, uma das pioneiras da moda de autor em Portugal. Em 1991, fez parte do grupo de 13 criadores que apresentaram coleções na 1.ª edição da ModaLisboa, no Teatro São Luís.

PENSAMENTO DO DIA: