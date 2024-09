Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Pacto de silêncio à espera da decisão da juíza. Mudança radical na estratégia da defesa dita que os nenhum dos oito arguidos detidos na Operação ‘Ab Initio’ vai prestar declarações. Advogados convictos, por isso, de que hoje serão conhecidas as medidas de coacção * Carlos Teles “perplexo” com a detenção e Humberto Vasconcelos “tranquilo” * Autarca e empresários detidos em celas separadas na Cancela * ALM ainda não recebeu do tribunal pedido de levantamento da imunidade de José Prada, o único arguido não detido. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler das página 2 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Governo lança medida excepcional para intervir nas áreas ardidas.

Fique também a saber que Médicos dos rins reúnem-se na Região 30 anos depois e que Candidatos ao Chega admitem moção de censura ao Governo de Albuquerque.

Por fim, Lista B quer que clubes denunciem “qualquer forma de pressão”. Eleição dos delegados da FPF adiada para 25 de Setembro * Marítimo celebra hoje 114 anos.

