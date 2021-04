Sistema de reembolsos normalizado

O IASAÚDE, IP-RAM informa que o sistema de recepção e conferência das despesas de saúde relativas ao reembolso dos utentes do SRS-Madeira já se encontra totalmente normalizado.

Durante o período da Páscoa foi possível substituir a peça com avaria e reiniciar /restaurar com sucesso todo o sistema de reembolsos.

Sistema Informático de Reembolsos do IASAUDE em baixo A situação tem a ver com o temporal do passado domingo

O organismo informa que se encontra também normalizada a entrega de processos de despesa através do balcão digital da Loja do Cidadão, bem como o recurso ao pré-registo, através do Portal "Despesas de Saúde RAM".