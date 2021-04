Reembolsos do IRS devem começar a chegar na próxima semana

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais está “convencido” de que no final da segunda semana de Abril – portanto, já na próxima - os contribuintes começarão a receber os reembolsos do IRS, afirmou em entrevista ao ECO.

António Mendonça Mendes reconhece que este ano há “factos objetivos” que podem indicar um reembolso médio menor, como o ajustamento das tabelas de retenção feito no ano passado e a diminuição das faturas apresentadas pelas famílias para dedução em sede de IRS, por efeito do confinamento.

Na entrevista que deu ao jornal ECO, Mendonça Mendes fala ainda sobre o IRS automático, sobre o IVAucher, dos portugueses com residência no Reino Unido e o Orçamento do Estado para 2022.