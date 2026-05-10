Sismo de 4,6 na escala de Richter sentido em São Jorge nos Açores
Abalo provoca derrocada na ilha açoriana
Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, com epicentro próximo de Santo Antão, na ilha de São Jorge, nos Açores, foi hoje sentido pelas 12:21 (13:21 de Lisboa), revelou o IPMA.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o evento não causou danos pessoais ou materiais, segundo o comunicado emitido.
O sismo foi sentido com grau V na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Santo Antão.
De acordo com com o IPMA, foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova , Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina Velas e Piedade .Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.
O abalo gerou uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta, segundo a Proteção Civil.
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que a derrocada "provocou a obstrução parcial da via, impossibilitando temporariamente a circulação no local".
Entretanto, a via encontra-se desobstruída, "mantendo-se o acesso condicionado por precaução", segundo o comunicado do SRPCBA.
Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Na intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.
Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".