Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, com epicentro próximo de Santo Antão, na ilha de São Jorge, nos Açores, foi hoje sentido pelas 12:21 (13:21 de Lisboa), revelou o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o evento não causou danos pessoais ou materiais, segundo o comunicado emitido.

O sismo foi sentido com grau V na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Santo Antão.

De acordo com com o IPMA, foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Doze Ribeiras, São Bartolomeu de Regatos, Vila Nova , Calheta, Norte Grande (Neves), Urzelina Velas e Piedade .Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

O abalo gerou uma derrocada na via de acesso à Fajã dos Cubres, no concelho da Calheta, segundo a Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que a derrocada "provocou a obstrução parcial da via, impossibilitando temporariamente a circulação no local".

Entretanto, a via encontra-se desobstruída, "mantendo-se o acesso condicionado por precaução", segundo o comunicado do SRPCBA.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Na intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".