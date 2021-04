Governo Regional vai rever questão dos testes obrigatórios para visitas aos lares

Caso não haja capacidade técnica nos Lares de Idosos para assegurar a realização do obrigatório teste rápido de antigénio aos visitantes, deverão ser os centros de saúde concelhios a assegurar essa testagem, que só é válida se feita até 72 horas da visita.

O presidente do Governo Regional reconhece haver constrangimentos na operacionalização da medida imposta no final do mês de Março, porque em muitos casos obriga os visitantes a terem que se deslocar ao hospital para realizar o teste, sendo que este apenas é válido por período de 15 dias. O que é impraticável para quem vive nas zonas rurais, como o DIÁRIO já seu conta oportunamente.

Esta tarde confrontado com as muitas queixas que têm surgido, admitiu ser necessário alterar o ‘modus operandi’ para facilitar o acesso aos testes.

“Nós vamos facilitar e munir os próprios lares desses testes no sentido de facilitar a vida às pessoas”, assegurou, à margem da visita ao reaberto restaurante Central, no Caniço.

Classificou de “período experimental” as últimas duas semanas, mas também deixou claro que não quer facilitismo na segurança. Pede “o máximo de segurança, porque eu não quero situações de mortes nos lares como aconteceu [no Continente] e temos que ter o máximo cuidado com os lares”, avisou.

Reconhece porém que tal não impede que o processo de testagem seja organizado de forma a facilitar a vida de quem pretende visitar os familiares institucionalizados.

“Por vezes há situações imponderáveis que nós vamos gerindo em função da pressão que temos”, admitiu. Este é um dos casos que assume não ser fácil de gerir porque “os serviços estão com grandes graus de exigência” e a trabalhar ininterruptamente todos os dias da semana.

Mas assume que importa ir adaptado as situações funcionais, que no caso da testagem dos visitantes, prometeu resolver “o mais rapidamente possível”. Admitiu que já amanhã seja feita comunicação com alterações a implementar no processo de testagem.