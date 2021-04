Convento de Santa Clara só deverá abrir ao público em 2022

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 7 de Abril , pelas 11.30 horas, as obras em curso no Convento de Santa Clara, no Funchal.

Um investimento na ordem dos 2,3 milhões de euros (a beneficiação global da Igreja e Convento de Santa Clara está orçada em 1.265.038,60 euros; a conservação e restauro do património artístico, móvel e integrado em 1.024.800 euros), em parte apoiado pelo FEDER.

O projecto de reabilitação e restauro consiste na redefinição da área visitável, na recuperação generalizada dos edifícios e espaços que a constituem, na conservação e restauro do espólio artístico existente e na dinamização e divulgação do monumento através da publicação de um guia ligado à sua história.

A primeira fase, em conclusão, incide na reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara, visando a beneficiação global da infra-estrutura, nomeadamente no que à recuperação das áreas visitáveis (igreja, coro alto e antecâmaras, futuras salas de exposição, capelas, futura área de reserva, claustro e portaria) diz respeito.

A segunda fase dos trabalhos, já está também em curso, na conservação e restauro do património artístico, móvel e integrado, do qual se destacam as pinturas, esculturas, talhas e azulejaria, tendo por base o caderno de encargos desenvolvido pelos técnicos do Laboratório José de Figueiredo e do Museu Nacional do Azulejo, da Direcção-Geral do Património Cultural.

A última fase consiste na aplicação de um projecto de museologia, tendo em vista a interpretação do monumento, incluindo duas salas de exposição que irão permitir mostrar ao visitante peças que até agora permaneciam guardadas ou descontextualizadas.

Prevê-se que este último projecto seja implementado no último trimestre de 2021, pelo que só depois poderá ser possível reabrir ao público todas as áreas visitáveis do Convento de Santa Clara.

De realçar que este é o único convento do século XV da Região (as suas obras iniciaram-se em 1492), sendo uma das casas religiosas mais importantes a nível nacional, à época e contém, no seu espólio pinturas, esculturas, azulejos, talha, mobiliário, elementos construtivos e decorativos únicos.

Acresce referir que o Governo Regional pretende ainda que este imóvel faça parte integrante de um roteiro cultural e turístico do Funchal e da própria Região. "Para esse efeito, será produzido material gráfico e desenvolvido um plano de comunicação", explica uma nota do gabinete da presidência.