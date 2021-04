Banhistas alertam para aumento de Caravelas Portuguesas na costa Sul da Madeira

O número de Caravelas Portuguesas avistadas na costa sul da Madeira tem vindo a aumentar na última semana. Os últimos avistamentos referem-se aos concelhos de Machico, Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos.

De acordo com alguns banhistas, que reportaram as informações através das redes sociais, podemos encontrar estes organismos no mar da Praia da Ribeira do Natal, no Caniçal; na Praia dos Reis Magos, em Santa Cruz; na baía de Câmara de Lobos; e também algumas na zona do Lido, Ponta Gorda e Praia Formosa, estas no Funchal.

As Caravelas Portuguesas representam perigo, pois em contacto com a pele provocam graves lesões, comparáveis a queimaduras. Foi isso que aconteceu, na passada segunda-feira, nos Reis Magos, em que um homem precisou de assistência dos bombeiros e médica.

Homem socorrido após contacto com Caravela Portuguesa nos Reis Magos Um homem com cerca de 50 anos ficou com graves queimaduras, esta manhã, depois de ter estado em contacto com uma Caravela Portuguesa.

De referir que, mesmo que estas se encontrem fora de água, aparentemente mortas, podem ainda provocar estas queimaduras, pelo que não é recomendável que se toque.