Cerca de 8.700 alunos regressam hoje às aulas presenciais

Os alunos do 3.º Ciclo do ensino básico retomam hoje às salas de aula das escolas da Região.

Ao todo são cerca de 8.700 alunos do 7.º 8.º e 9.º anos que regressam ao regime de aulas presenciais, depois de terem estado desde Janeiro com aulas à distância.

À semelhança do que aconteceu com os alunos do ensino secundário, os alunos do 3.º Ciclo também foram testados à Covid-19, de forma a evitar possíveis situações de contágio em contexto escolar.

O DIÁRIO acompanhou a chegada dos alunos deste grau de ensino à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Em meio de um misto de sentimentos os jovens alunos dão hoje início ao 3.º período deste ano lectivo, que segundo Laura Gouveia, aluna do 9. Ano “passou a voar”.

Uma vez que agora todos os graus de ensino da Região se encontram em regime de aulas presenciais, o habitual caos no trânsito matinal está de regresso.

Pouco antes das oito da manhã já se formavam filas de carros em direcção às escolas.