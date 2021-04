Alexandra Barbosa hoje no vídeo 'Arts Online' em Santa Cruz

A artista Alexandra Barbosa é a protagonista do vídeo de hoje do 'Arts Online', projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. O conteúdo multimédia de hoje foi gravado nos jardins junto à Igreja de Santa Cruz.

Da banda de rock anglo-americana Foreigner formada em 1976 com os músicos veteranos Mick Jones e Ian McDonald, a artista Alexandra Barbosa apresentará a 'cover' da canção 'I want to know what love is' e que pode ser acompanhada em directo a partir das 19 horas ou então pode rever o vídeo mais tarde.

No portal Cultura Madeira https://cultura.madeira.gov.pt/ já se encontram disponíveis e com a possibilidade de acesso não só para a Madeira mas para todo o mundo, 16 vídeos deste projecto que se prolonga até meados de Maio de 2021.

Alexandra Barbosa é autodidacta na aprendizagem de instrumentos, mas tem participado com regularidade em vários concursos não só regionais, mas de âmbito nacional como 'Ídolos'. A artista que já lançou um tema original, prepara para breve o seu segundo tema.