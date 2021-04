'Arts Online' recomeça hoje com Micaela Abreu no Museu de Arte Sacra do Funchal

Depois da habitual paragem para o fim-de-semana, o projecto 'Arts Online' da Secretaria Regional de Turismo e Cultura prossegue esta semana, apresentando esta segunda-feira a actuação de Micaela Abreu que vai interpretar 'Nella Fantasia' no Museu de Arte Sacra do Funchal.

Para ver a partir de agora às 19 horas ou rever mais tarde.

Refira-se que 'Arts Online' é constituído por 48 vídeos com a participação de 29 artistas das várias áreas da cultura, sendo que a primeira semana foi dedicada à dança logo seguida de canto lírico.

Este e os outros vídeos estão disponíveis nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Micaela Abreu, de 20 anos, é natural do Funchal, ingressou na DSEAM em 2011 no Coro Infantil e posteriormente nos Coros Juvenil, Ninfas do Atlântico e Ensemble Vocal Regina Pacis, dirigidos pela Professora Zélia Gomes. Integra também o Coro de Câmara da Madeira desde 2015. Em 2016, ganhou o programa televisivo Got Talent Portugal. Desde então iniciou a sua carreira a solo cantando em vários eventos, concertos e musicais.

Engloba participação em espectáculos como 'Snow White', 'Musical Reflections' e 'The Show Must Go On', musicais realizados pelo MADS. Participou também em espectáculos da DSEAM como “Flor Bela e Espanca” e “O grito de esperança”. Foi convidada pela Orquestra Clássica da Madeira como solista para o concerto de Natal, em 2017. Frequentou o Conservatório da Madeira no ano lectivo de 2018/2019.

Em 2018, lançou o seu primeiro original intitulado 'Direito à vida'. No mesmo ano, venceu o concurso internacional online, 'The biggest talent', em que parte do prémio foi dar voz a uma canção original 'Angels Sing' que, entretanto, já lançou. Destacou-se, em 2019, no seu primeiro papel principal no musical original “Madeira – Uma história de amor”. Actualmente, está a tirar a licenciatura em canto clássico na Royal Academy of Music em Londres.