Sofia Petito hoje em 'Arts Online' no Convento de São Bernardino

Após os ‘palcos’ do Funchal, São Vicente e Santa Cruz, chegou agora a vez do concelho de Câmara de Lobos receber o ‘Arts Online’.

O projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura tem hoje, como cenário para a actuação de Sofia Petito, o Convento de São Bernardino.

A performance pode ser vista a partir das 19 horas ou pode revê-la mais tarde.

Tal como o DIÁRIO divulgou na edição de estreia deste projecto, serão 9 os concelhos que acolhem os 29 artistas que participam nos 48 vídeos de um projecto que caminha para o final da terceira semana de exibição.

As gravações estão disponíveis nas plataformas digitais da secretaria, com especial destaque para o portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

Aliás, este e os outros vídeos estão disponíveis nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Sofia Petito, que vai interpretar ‘Busy’ de Aurea, participou desde muito cedo em vários concursos, onde se inclui o Festival da Canção Infantil em 1996, com a música ‘Bolas de Sabão’ e mais tarde na edição ‘Funchal a Cantar’. A nível nacional, conta com a participação nos concursos televisivos ‘Operação Triunfo’ e ‘Ídolos’.

Cantora e ex-aluna do Gabinete Coordenador de Educação Artística (actual DSEAM), fez parte do grupo de prática coral onde permaneceu durante um ano, até integrar o Coro Infantil e mais tarde Coro Juvenil. Ex-aluna também do Conservatório, frequentou o curso especializado de Canto e o Curso de Jazz. Foi a partir daqui que surgiu a oportunidade de participar no Festival São Luiz representando o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode.

Actualmente canta em diversos espaços com o projecto ‘Ocean Light’ e faz parte há alguns anos da Orquestra Ligeira da Madeira como cantora.