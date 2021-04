Micaela Abreu canta hoje em 'Arts Online' no Museu de Arte Sacra do Funchal

O projecto ‘Arts Online’, uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, regressa hoje ao Museu de Arte Sacra do Funchal com a última actuação de Micaela Abreu. O vídeo será exibido a partir das 19 horas no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

Este e os outros vídeos pode ser revistos nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Este projecto teve o seu início a 22 de Março e conta com 29 artistas de várias áreas da Cultura.

Micaela Abreu já participou em diversos espectáculos do MADS bem como da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).