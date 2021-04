Mónica Ascensão protagoniza hoje vídeo 'Arts Online'

É já hoje que o ‘Arts Online terminará a terceira semana de exibições com o vídeo realizado no concelho de Santana, que conta com a interpretação de Mónica Ascensão junto a um dos monumentos icónicos do concelho: a Igreja de São Jorge.

O vídeo pode ser visto hoje, a partir das 19 horas ou revisto mais tarde, no portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt. Este e os outros vídeos estão disponíveis nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Mónica Ascensão começou nas lides musicais aos 11 anos de idade e entre 1999 e 2005 participou em diversos concursos e festivais em representação do concelho de Santana.

Em 2006 representou Portugal no Festival Internacional ‘Canzoni dal Mondo’ em Itália.

Tem marcado presença em eventos culturais e programas de televisão e foi a terceira classificada no projecto do Governo Regional, ‘Madeira a Cantar’.