Santa Cruz aprova reforço de 400 mil euros para área social

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, dia 8 de Abril, em reunião ordinária, o reforço de 400 mil euros para os programas sociais da autarquia.

Filipe Sousa justificou o reforço com "a necessidade de continuar a apoiar as famílias nas áreas mais urgentes, como é o caso do acesso à saúde".

Na nota com as conclusões da reunião remetida a imprensa é explicado que os 400 mil euros "serão direcionados nomeadamente para o novo programa autárquico de apoio a consultas e realização de exames", de modo a colmatar o que o executivo municipal considera a "falta de resposta do sector público da saúde regional, num panorama que se agravou com a pandemia".

"O que acontece é que também se agravaram as necessidades e os problemas financeiros das famílias, o que impede muitas delas de recorrerem ao privado".

O presidente da Câmara santa-cruzense congratulou-se ainda com o "sucesso" do programa já a decorrer de apoio às pequenas cirurgias, "o qual permitiu que muitos utentes saíssem das litas de espera onde estavam já há anos", vincou.