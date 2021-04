Mais de 100 mil pessoas já assinaram petição para afastar juiz Ivo Rosa da magistratura

O juiz Ivo Rosa está a ser fortemente contestado através de uma petição pública lançada após a decisão instrutória do processo 'Marquês' ter sido anunciado. Em menos de 24 horas, mais de 100 mil pessoas assinaram a petição que exige o afastamento do juiz madeirense da magistratura.

O autor deste 'abaixo-assinado' dirige-se ao Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Provedor de Justiça e ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça e acusa o magistrado nascido em Santana de "parcialidade e erros judiciais lesivos ao Estado e à Nação Portuguesa”.

“A conduta do Sr. Juiz Ivo Rosa já foi várias vezes posta em causa por parte do MP, por este sistematicamente violar as leis, e criticado por juízes desembargadores sobre decisões tomadas. Este Sr Juiz foi o que absolveu arguidos no caso do ‘Gangue do Multibanco’, gangue este que se dedicou ao furto de ATM’s utilizando armas e recursos violentos por parte dos seus arguidos”, escreve Vítor Neves, recorrendo ainda a outro exemplo em que “mandou arquivar provas válidas (...) no caso do cidadão Marroquino, Abdesselem Tazi acusado de estar ligado ao terrorismo e recrutamento para o Daesh”.

Esta petição “reflecte também o descontentamento dos cidadãos referente aos sucessivos erros do sistema informático para atribuição de Juiz à ‘Operação Marquês’, tendo esta precedido de vícios e a qual merece um sorteio claro sem erros informáticos”.

Perante todas as provas já produzidas, quer nos vários acórdãos na Justiça, quer nos meios de comunicação social, sobre a dúbia conduta deste Sr. Juiz Ivo Rosa subscrevemos que o mesmo não tem condições para ficar à frente do Processo ‘Operação Marquês’. Este Processo exige o total esclarecimento e condenação, se ficar provado, de Todos aqueles que lesaram Portugal e os Portugueses. Vítor Manuel de Magalhães Miranda Neves