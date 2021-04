Regresso às aulas presenciais põe mais carros na estrada

Mesmo com os horários desfasados para evitar ajuntamentos, o regresso dos alunos do 3.º Ciclo do ensino básico e do Secundário às aulas presenciais já se nota nas estradas da Madeira, que a esta hora voltam a estar mais concorridas , com várias linhas de trânsito já a tocar no vermelho, sobretudo para entrar no Funchal.

É o que se passa na saída da via rápida em São Martinho, na que fica próximo da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia e também na dos Viveiros.

O Caminho de Santo António também está com trânsito moderado.

A pressão também se nota na Rua dr. Pita, na Rua das Maravilhas e na Rua Luís de Camões e em algumas zonas da Avenida do Infante.

No centro, há indicação de alguma afluência na Rua 5 de Outubro, bem como nas redondezas do Mercado dos Lavradores e na Avenida do Mar.

