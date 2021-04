82% do comércio da baixa com a ‘corda ao pescoço’. Esta é a manchete do DIÁRIO desta terça-feira. Estudo feito pela Câmara do Funchal revela que apenas 44% das lojas, no perímetro dos Tanoeiros, recorreram a apoios públicos. Autarquia vai reforçar plano de auxílio.

Expropriação paga 30 anos depois. Ampliação da Junta de S. Roque motivou imbróglio que se arrastou por três décadas. Viúva do proprietário acredita que assunto só ficou resolvido após boicote à construção de uma vereda. Conheça a história nesta edição.

Rendidos ao PSD. Elementos da candidatura de José António Garcês admitem regresso ao partido. Movimento ‘Unidos Por São Vicente’ extinguiu-se. Tudo para ler no DIÁRIO desta terça-feira.

Albuquerque admite aligeirar recolhimento obrigatório. Análise da evolução pandémica durante as duas próximas semanas será determinante. Saiba todos os pormenores.

Governo “imune a pressões”. Secretaria das Infra-estruturas diz ter “confiança absoluta” no júri do concurso do novo hospital. É outra das notícias em destaque nesta edição.