PSD apresenta voto de congratulação 'Pelo 40º Aniversário da Associação Xarabanda'

O grupo parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelo 40.º aniversário da Associação Xarabanda, felicitando todos os que deram e dão alma a este projecto, "que em muito tem enriquecido o panorama musical tradicional e a cultura musical da população, em particular dos jovens, quer através do conhecimento das canções antigas, quer da aprendizagem dos instrumentos tradicionais e da nossa cultura no geral".

"A Associação Xarabanda tem realizado um trabalho notável ao longo destes últimos 40 anos na recuperação do património musical madeirense e na sua divulgação junto das novas gerações, contribuindo, igualmente, para o incentivo à aprendizagem dos instrumentos tradicionais e para o surgimento de novas formações musicais com cariz mais tradicional", refere através de uma nota de imprensa.