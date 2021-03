PSD lança voto de congratulação à Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação à Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra pelo título de vice-campeã nacional de atletismo feminino em pista coberta. A Associação sagrou-se Vice-Campeã no Campeonato Nacional que decorreu em Pombal, nos dias 13, 14, 27 e 28 de março.

No ano em que celebra o seu 30º aniversário, é de enorme regozijo, para a coletividade e para a Região, a conquista deste título, que vem juntar-se a outras medalhas e pódios conquistados nas últimas temporadas, nomeadamente nesta mesma modalidade.

Fundada em março de 1991, na atualidade, a Associação conta com atividade em várias modalidades, centenas de atletas, um espólio diversificado e um notório desempenho de qualidade nas distintas iniciativas em que está envolvida, possível graças ao brio e empenho dos seus dirigentes, colaboradores, treinadores, atletas, bem como, ao apoio e acompanhamento das suas famílias.



A conquista deste feito vem, por isso, reforçar o trabalho social e desportivo que vem sendo desenvolvido pela ACD Jardim da Serra, assim como, a sua afirmação a nível regional e nacional.

O Grupo Parlamentar do PSD congratula a ACD Jardim da Serra pelo título de vice-campeã nacional de atletismo feminino em pista coberta, enaltecendo o seu desempenho desportivo, ao longos dos seus 30 anos de história, e felicitando, também, os seus dirigentes, colaboradores, treinadores e atletas.