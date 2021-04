Savoy Signature nomeia Ricardo Nascimento para Chief Operating Officer

A Savoy Signature nomeou Ricardo Nascimento para o cargo de Chief Operating (COO).

O dirigente ficará encarregue de supervisionar, na Comissão Executiva, "o dia-a-dia das funções operacionais do negócio da hotelaria da coleção de hotéis e resorts com conceitos exclusivos na ilha da Madeira", revela o grupo em comunicado de imprensa.

“É um privilégio assumir estas novas funções e é com todo o empenho que dou continuidade ao desenvolvimento e evolução das dinâmicas de trabalho, com o objetivo de nos tornar ainda mais eficientes operacionalmente. Neste momento ímpar, estou certo de que a minha experiência e dedicação reforçará a estrutura da Savoy Signature, tornando-a ainda mais sólida e preparada para inovar, ultrapassar os desafios e levar os nossos hotéis e resorts a novos marcos no destino”, afirma Ricardo Nascimento.

O novo COO está na Savoy Signature desde 2016, onde desempenhou funções de director do hotel Saccharum até 2020, altura em que passou a assessor da administração do grupo.

No percurso, soma responsabilidades de gestão noutros hotéis na Região, designadamente no Muthu Raga Madeira e no Golden Residence, assim como na administração de duas empresas regionais.

Adquiriu experiência profissional no desempenho de funções de assistente de F&B, assistente de direcção, e de direcção comercial e financeira, tendo um dos seus primeiros contactos com o mundo corporativo sido precisamente no grupo Savoy, (hoje Savoy Signature), num estágio no hotel Savoy Clássico e no Royal Savoy.

Formado em Gestão Hoteleira pela Universidade do Algarve, Ricardo Nascimento complementou o percurso académico com a especialização em Tourism and Hospitality pelo ITM Semmering (International College of Tourism and Management), na Áustria, entre outras formações e cursos executivos, nomeadamente Gestão Turística e Hoteleira e Luxury Tourism Management, pelo ISEG – Lisbon School of Economics & Management, e uma graduação de Formação Avançada em Direção Turística e Hoteleira, pelo IPDT (Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo).