Trovoada do apagão na Madeira provocou danos de 50 mil euros na rede eléctrica

O temporal de 27 de Março e 28 de Março, que provocou um apagão na Madeira, causou danos em infra-estruturas da 'Empresa de Electricidade da Madeira' (EEM) avaliados em cerca de 50 mil euros.

A EEM confirmou ao DIÁRIO que "os principais danos directos no sistema eléctrico, decorrentes do mau tempo de 27 e 28 de março último, correspondem à destruição de 1 disjuntor de 60 kV e 1 disjuntor de 6,6 kV, na subestação de Machico, bem como à perda de uma proteção, uma avaria no grupo gerador e em baterias dos serviços auxiliares em CTV".

Na área das telecomunicações, há a registar, na Bica da Cana, a destruição de um equipamento de comunicações.

Apesar dos constrangimentos causados, a Empresa de Electricidade estima que o custo destes danos não deverá superar os 50.000 Euros.