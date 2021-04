Funchal apoia Associação Abraço com 15 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) atribuiu à Abraço – Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA, um apoio anual de 15 mil euros, de acordo com o plano de actividades de cariz social que será concretizado pela associação ao longo de 2021.

O presidente Miguel Silva Gouveia e o vereador Rúben Abreu visitaram as instalações da Associação, onde foram recebidos por Cristina Gouveia, coordenadora da Delegação da Madeira.

Na ocasião, o autarca enalteceu o trabalho da Abraço "no sentido de atenuar os efeitos das crónicas, neste caso específico do HIV/SIDA" e lembrou que "existem outras doenças" além da covid-19.

"Infelizmente, parece que neste momento só existe uma pandemia, a da covid-19, mas não podemos esquecer que existem outras doenças, também consideradas pandemia pela Organização Mundial de Saúde, como é este o caso, e que é importante manter o apoio aos infetados e continuar a promover o esclarecimento às populações sobre as práticas preventivas”

A CMF comprometeu-se ainda, além do apoio financeiro, a "procurar perceber de que formas o município pode aprofundar, conjuntamente com a Associação, este objectivo de divulgar informação sobre este vírus que persiste desde 1980, auxiliar aqueles que eventualmente possam ficar infectados, e também procurar quebrar o preconceito que ainda existe em relação aos portadores de HIV/SIDA”.