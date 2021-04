“É normal que haja um aumento do número de casos” nas próximas duas semanas

O presidente do Governo Regional admite um aumento de casos de infecção com a Covid-19 na Região nas próximas duas semanas.

“A nossa previsão, mesmo com esta testagem toda, mesmo com a vacinação e com todos os cuidados, é de possível aumento do número [de infectados] nos próximos 15 dias”.

Miguel Albuquerque justifica a previsão tendo em conta a retoma de toda a actividade escolar, a ser concretizada já a partir desta segunda-feira, com o regresso à escola dos alunos do 3º Ciclo, que juntamente com todos os outros níveis de ensino representam “mais 58 mil pessoas em circulação e concentração”.

Motivo para reafirmar que “é normal que haja um aumento do número de casos” na próxima quinzena, depois de ontem a Região ter registado 14 novos casos.

O governante voltou a deixar claro que serão o resultado epidiemológicos deste período a determinar o alívio ou não das medidas restritivas em vigor na Região.

“Se esse aumento estiver dentro daquilo que é previsível de contenção”, deu a entender que haverá condições para desconfinar ainda mais. Mas tudo dependerá da avaliação que será feita após o próximo fim-de-semana. “A partir do dia 19 é que começamos a fazer uma avaliação do impacto desta abertura (das escolas)”, disse.

De resto, voltou a declinar sequer admitir a hipótese de avançar para cerca sanitária em Machico – onde continuam a surgir vários casos de infecção diários - por entender que não faz “nenhum sentido” confiante que não há descontrole da pandemia neste concelho.

Assegura que os casos surgidos devem-se a “uma cadeia que está controlada” e alvo de monitorização pelas Autoridades de Saúde.