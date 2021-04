Nova marca Madeira apresentada com esperança de um ciclo positivo no turismo

Foi apresentada ao final da manhã de hoje a nova marca Madeira. Numa cerimónia que teve como apresentador o embaixador do destino Madeira, Lourenço Ortigão, a marca criada pela BAR Ogilvy e Bloom Consulting foi revelada como uma representação colorida que privilegia a forma circular.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou que, tal como em todo o resto, o Turismo também tem de se modernizar, e assim surge a nova marca, em que "tudo se conjuga para aquilo que sempre caracterizou a Madeira: a sua hospitalidade".

Miguel Albuquerque sublinhou ainda que "estamos prestes a encetar um novo ciclo, com o regresso dentro de alguns meses dos fluxos turísticos tradicionais".

Nesse sentido, "estamos a preprar a Madeira para continuar a ser uma região segura e a primeira região na europa que criou um correder verde. Estamos optimistas e com esperança que vamos voltar a ter ciclo positivo no nosso turismo", disse ainda o presidente do Governo.

Já o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou que a nova marca para o turismo "é mais do que um símbolo para este sector, é uma marca para um Região que já se afirmou como o destino turístico mais antigo de Portugal. Já contamos com 200 anos de história e isso faz de nós especiais no sentido da responsabilidade que recai sobre nós", sublinhou.

Sobre a marca em si, o governante referiu que "é o culminar de um processo que envolveu mutas pessoas, entidades, residentes e não residentes. Quisemos que esta expressão fosse a representação de um sentimento, sentimento de pertença, de saber que esta é uma terra da qual fazemos parte independentemente de cá termos nascido."

Acima de tudo, salientou que "este é o primeiro dia de um novo tempo", até porque "vai reforçar o nosso posicionamento como destino seguro".

O governante fez ainda questão a agradecer a participação, neste processo de vários anos, de todos os incluídos, sem esquecer a antiga directora regional do Turismo, Katia Carvalho, o anterior director executivo da AP Madeira , Roberto Santa Clara, e de Sílvia Dias, também da AP, como os actuais elementos da AP, com destaque para o actual director Nuno Vale.