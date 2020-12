Mais de 22.500 relâmpagos em apenas 7 horas

Entre as 5 horas e as 12 horas desta sexta-feira foram registados 22.533 clarões provocados pelo ‘festival’ de relâmpagos ocorrido num raio de 100 quilómetros a partir do Funchal.

Com grande incidência na parte norte da ilha da Madeira, a esmagadora maioria dos raios foram entre nuvens (21.415), sendo que os restantes 1.118 foram raios nuvem solo (1.042 negativos e 76 positivos).

Registos apurados em tempo real pela nova rede de detectores de trovoadas instalada na Madeira – Santa do Porto Moniz, Santana e Funchal - e no Porto Santo, equipamentos de última geração que permite melhorar a previsão meteorológica a muito curto prazo.

A nova rede permite avaliar a intensidade e a polaridade dos raios (através da medição da radiação electromagnética emitida) em tempo real, um importante contributo também no reforço da prevenção e gestão de riscos.