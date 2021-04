Produtores de banana recebem auxílio de 750 mil euros

O Governo Regional Madeira, através da Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA), transferiu ontem, dia 7 de Abril, um contributo financeiro complementar, na ordem dos 750 mil euros, para as contas bancárias dos cerca de 2.850 produtores de Banana da Madeira.

A verba destina-se a apoiar os bananicultores na aquisição, por exemplo, de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, e a manter e melhorar a qualidade do produto. Este apoio é atribuído a cada produtor em função da área cultivada no ano de 2020.

O auxílio financeiro, que é distribuído desde 2018, teve em consideração uma majoração em função da qualidade da banana e uma majoração para os produtores cujas explorações agrícolas estão certificadas com o referencial Global GAP e que tenham produção em modo biológico.

“Este apoio representa um aumento médio de três cêntimos e meio no valor a pagar aos produtores, cerca de 5% de aumento do preço face ao ano anterior e demonstra bem que com o Governo Regional, com a empresa pública e esta forma de trabalhar é possível gerar sucesso no sector”, anunciou o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, garantindo que “desde que a empresa tenha essa possibilidade, todo o valor disponível será distribuído pelos agricultores”.

Com uma produção de mais de 20 mil toneladas anuais, o sector da Banana da Madeira tem um impacto económico que é vital para a Região. A sua dimensão e relevância fazem deste sector um dos mais importantes para o desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura regional.