Há 50 anos, discutia-se o desenvolvimento económico da Madeira

A 6 de Abril de 1971, a visita do subsecretário de Estado do Planeamento Económico, João Maurício Salgueiro, à Região, foi destaque na edição do DIÁRIO.

Na notícia que se desenvolvia ao longo de várias páginas, era replicada a análise dos sectores da economia da Madeira, feita então por várias entidades pertencentes à novel Comissão de Planeamento, como Rui Vieira (então presidente da Junta Geral do distrito Autónomo do Funchal), Sena Lino (director da Junta Autónoma dos Portos da Madeira), Agostinho Cardoso (médico e deputado na Assembleia Nacional), André Cymbrom de Sousa (reitor do Liceu nacional do Funchal), Ribeiro de Andrade (entre outros.

Na altura, João Salgueiro já sublinhava que "o fomento do turismo deve também procurar melhorar o seu grau de aproveitamento em ordem ao fomento de outras actividades"

E acrescentava: "O progresso das populações não é apenas o resultado das condições de abastecimento de bens e de serviços, individuais ou colectivos, mas também do grau da participação das populações em oportunidades de diagnóstico e de criação económica, social e cultural."

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 6 de Abril de 1971