Chuva pontualmente forte durante a tarde deste domingo

O estado do tempo no Arquipélago da Madeira, este domingo, “será condicionado por vasta depressão frontal” que ontem, ao meio-dia, estava “centrada a cerca de 2000 km a oeste dos Açores”. Segundo Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, “associado a esta depressão, prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros hoje, em especial durante a tarde, que poderão ser pontualmente moderados nas regiões montanhosas. A esta depressão, em deslocamento lento para leste e em fase de enchimento, estarão associados aguaceiros, em geral fracos e menos frequentes, até ao dia 22 (quinta-feira)”, adianta.

Ainda para este domingo, o meteorologista acrescenta que “o vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul e temporariamente forte (até 40 km/h) nas regiões montanhosas”.

Quanto ao estado do mar, “na costa norte prevê-se ondas de nordeste com 1 a 1,5 m e ondas de sudoeste com 1 m. A temperatura da água do mar será da ordem de 18 a 19 °C”, sendo que ontem à tarde a temperatura da água do mar, junto ao Porto do Funchal, era 18,4 °C.