PCP quer saber motivo dos sucessivos 'apagões' registados na Madeira

Baseando-se no que aconteceu no passado fim-de-semana, o deputado do PCP, Ricardo Lume, disse ser importante saber quais as razões dos sucessivos 'apagões', que têm ocorrido nos últimos tempos na Região.

Impõe-se saber porque razão, ou razões, a Região se mostra incapacitada para enfrentar cabalmente com o seu sistema de produção e fornecimento de energia elétrica uma tempestade tropical". Ricardo Lume

Assim, em conformidade com o Estatuto Político-Administrativo da RAM, e de acordo com as normas aplicáveis do regimento, Ricardo Lume decidiu requerer a realização de uma audição parlamentar sobre os actos do Governo relativos "ao mau funcionamento e actividade da EEM – Empresa de Electricidade da Madeira", designadamente sobre as razões explicativas para o recente 'duplo apagão' e sobre as medidas necessárias para prevenir outras situações de risco na Região.