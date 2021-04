Homem detido por violência doméstica contra a mãe no Caniçal

Um homem de 36 anos fica em prisão preventiva na sequência de ter sido detido pelo crime de violência doméstica. O indivíduo, residente no Caniçal, tinha mandado de detenção e condução, emitido por Autoridade Judiciária, por agressões à mãe.

De acordo com a PSP, o homem "já possuía diversos antecedentes por crimes contra as pessoas e crimes contra a propriedade, agredia, coagia e ameaçava a sua progenitora, muitas das vezes com facas e outros objetos, no intuito de obter quantias monetárias, bem como roubava e furtava pertences da residência, deixando a sua mãe com dificuldades económicas, afetando-a também psicologicamente, o que causava um grande alarme social na vizinhança".

O detido já havia sido presente a Juiz de Instrução Criminal por duas vezes no presente ano, tendo ficado sob medida de coação de afastamento da residência da vítima. Como não cumpriu, hoje foi novamente detido e presente na referida instância criminal, sendo-lhe determinado a prisão preventiva, pelo que foi o mesmo conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal.